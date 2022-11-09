المبروك: زيارة “كريم خان” تأتي للتذكير بالمطلوبين للمحكمة الدولية

الوطن / رصد

اعتبر رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية، جمال المبروك، أن الزيارة التي يجريها مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان إلى ليبيا، تحمل أبعادًا قانونية وحقوقية.

وربط المبروك في تصريحات صحفية، بين زيارة “خان”، وقضية سيف الإسلام نجل معمر القذافي، حيث أكد على أن قضيته لا تزال قائمة بين المحكمة الدولية والدولة الليبية.

وتعتبر مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية في عام 2011، سارية بحق سيف الإسلام القذافي، المتّهم بـ«ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» في ثورة 17 فبراير عام 2011.

وأضاف المبروك أن هناك قوائم لكثير من المتهمين بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان في ليبيا، وتأتي زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية في هذا الإطار، وفق اعتقاده.