نورلاند: تشرفت بلقاء باتيلي ونتطلع لدعم المبادرات الأممية بشأن ليبيا

قال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” أنه يتطلع إلى دعم مبادرات الأمم المتحدة بشأن ليبيا . جاء ذلك خلال لقائه مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبد الله باتيلي” اليوم .

وأضاف نورلاند في تدوينه له على منصة السفارة الأمريكية على تويتر قائلا: تشرفت بلقاء الممثل الخاص للأمين العام باتيلي مرة أخرى.

وأضاف قائلا: نتطلع إلى دعم مبادرات الأمم المتحدة التي تمكن القادة السياسيين والمؤسسات الليبية من الاتفاق على خارطة طريق موثوقة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل ، اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم، بالمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأمريكي ليزلي أوردمان، والفريق السياسي بالسفارة الأمريكية، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش..

وخُصص الاجتماع لمناقشة الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات والعمل لمعالجة العوائق التي تواجه تنفيذها، وفق ما نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بفيسبوك.