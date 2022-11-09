المركزي يبين صرف 17 مليار دينار ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط

الوطن / رصد

أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانًا تفصيليًا عن النفقات والإيرادات، خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أكتوبر المنقضي، معلنًا فيه عن صرف ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 17 مليار دينار، خلال هذا العام، من بين الترتيبات المالية الطارئة التي خصصتها الحكومة منتهية الولاية بإجمالي 34.3 مليار دينار في 16 أبريل 2022.

وصرّح المركزي بأنّ المصروفات الاستثنائية لمؤسسة النفط البالغة 17 مليار دينار، تم توزيع 8.5 مليار دينار منها إلى حساب البابين الأول والثاني للمؤسسة، و8.5 مليار دينار على الباب الثالث، خلال الفترة المذكورة.

وبيّن المركزي أنّ إجمالي الإيرادات المسجلة تقدر بـ92.2 مليار دينار، مقابل إجمالي النفقات المسجلة المقدرة بـ 71.7 مليار دينار منذ بداية هذا العام.