الدغاري: إسقاط عضوية بعض النواب لخلافات مع عقيلة وشمل نوابا لم يتقلدوا مناصب

قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، إن قرار إسقاط العضوية عن المعينين في مناصب تنفيذية لم يتم في جلسة بأغلبية موصوفة، وشمل نوابا لم يتقلدوا مناصب في الدولة، مؤكدا أنه لا يعلم سبب إسقاط العضوية الآن وقد يكون لخلافات سياسية بين عقيلة وبعض الأعضاء.

وأضاف في تصريحات صحفية: “نستغرب إسقاط عقيلة العضوية بدلا من قبول طلبات الاستقالة المقدمة سابقا”، مشيرا إلى ضرورة إدراج المذكرة التي تقدم بها 80 نائبا إلى رئاسة المجلس لسحب قرار إسقاط العضوية واستبداله بإعلان قبول الاستقالة، في الجلسة المقبلة، لأنهم يمثلون الغالبية بالمجلس.