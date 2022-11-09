مقتل مواطن وإصابة طفلين بمقذوفات طائشة من المليشيات بطرابلس

لقي المواطن “مهند بلعيد” مصرعه في الحال جراء إصابته بمقذوف “ا14.5” داخل سيارته بعدد أدائه صلاة العصر اليوم الثلاثاء، بمنطقة النوفلين، في العاصمة طربلس، وذلك بعد سماع رماية قريبة من معسكر 77 التابعة للمليشيات بالمنطقة.

وأكده الناطق باسم مركز الطب الميداني والدعم “مالك مرسيط”، في تصريحات صحفية، أن المواطن “مهند بلعيد” لقي مصرعه في مقذوف عشوائي كما أصيب طفلان آخران بمقذوف آخر.

وأكد شهود عيان أن المقذوفات الطائشة التي قتلت المواطن المغدور وأصابت الطفلين مصدرها من المعسكر 77 بالعاصمة طرابلس.