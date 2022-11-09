وزارة المالية تعقد المنتدى الثاني لشركاء التنمية” ليبيا” 2022

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أعلنت وزارة المالية بالحكومة منتهية الولاية عقدها للمنتدى الثاني لشركاء التنمية _ ليبيا 2022 م، يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/8 م، في قاعة الاجتماعات التابعة لوزارة العدل بمنطقة الفلاح تحت شعار ( الحكم المحلي وتطوير البلديات ).

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها على الفيسبوك، أنّ الاجتماع كان تحت رعاية وزارة المالية، والبنك الدولي، وبالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، مشيرةً إلى أنّه قد حضر الاجتماع كلًا من دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ووزيري الحكم المحلي والخارجية، إضافة إلى مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وممثلين عن البنك الدولي، وعدد من السفراء وممثلي البعثات السياسية لبعض الدول الصديقة، وكذلك ممثلين عن المنظمات الدولية العاملة في ليبيا ، وعدد من ممثلي القطاعات والمؤسسات الليبية ذات العلاقة.