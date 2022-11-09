وزارة المالية تعقد المنتدى الثاني لشركاء التنمية” ليبيا” 2022

الوطن / رصد
أعلنت وزارة المالية بالحكومة منتهية الولاية عقدها للمنتدى الثاني لشركاء التنمية _ ليبيا 2022 م، يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/8 م، في قاعة الاجتماعات التابعة لوزارة العدل بمنطقة الفلاح تحت شعار ( الحكم المحلي وتطوير البلديات ).
وأضافت الوزارة، عبر صفحتها على الفيسبوك، أنّ الاجتماع كان تحت رعاية وزارة المالية، والبنك الدولي، وبالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، مشيرةً إلى أنّه قد حضر الاجتماع كلًا من دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ووزيري الحكم المحلي والخارجية، إضافة إلى مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وممثلين عن البنك الدولي، وعدد من السفراء وممثلي البعثات السياسية لبعض الدول الصديقة، وكذلك ممثلين عن المنظمات الدولية العاملة في ليبيا ، وعدد من ممثلي القطاعات والمؤسسات الليبية ذات العلاقة.
وتابعت الوزارة أنّ وزير المالية “خالد المبروك عبدالله” قد ألقى كلمة افتتاحية تحدث فيها عن أهمية الملتقى الذي يأتي في إطار المساعي المشتركة لوزارة المالية الليبية والبنك الدولي لدعم وزارة الحكم المحلي؛ لأجل تنفيذ برنامجها الهادف لتطوير البلديات، وتعزيز قدراتها المالية والإدارية، وتمكينها من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين .
واستطردت الوزارة إلى عرض معالي وزير الحكم المحلي في مجال تطوير البلديات، الذي قدّم فيه خارطة طريق وطنية نحو تمكين البلديات من واختصاصها ومواردها، مردفةً النقاشات التي دارت بين خبراء البنك الدولي وممثلي المنظمات الدولية، والبعثات السياسية، والمختصين والخبراء من الجهات الليبية المشاركة حول تسريع الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز التحول الهيكلي للبلديات في ليبيا بشكل يمكنها من تحقيق أهدافها وتطلعاتها.
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