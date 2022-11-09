المصرف المركزي: 800 مليون دولار قيمة العجز في إيرادات أكتوبر

أفاد المصرف المركزي في تقريره الشهري، أن إجمالي استخدامات إيرادات النقد الأجنبي لشهر أكتوبر بلغت 19,8 مليارا، في حين أن إجمالي الإيرادات يبلغ 19 مليارا.

وأشار المصرف المركزي إلى إحداث عجز بمقدار 800 مليون دولار.