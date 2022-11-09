ليبيا الان

المصرف المركزي: 800 مليون دولار قيمة العجز في إيرادات أكتوبر

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

أفاد المصرف المركزي في تقريره الشهري، أن إجمالي استخدامات إيرادات النقد الأجنبي لشهر أكتوبر بلغت 19,8 مليارا، في حين أن إجمالي الإيرادات يبلغ 19 مليارا.

وأشار المصرف المركزي إلى إحداث عجز بمقدار 800 مليون دولار.

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منصة السبق الإعلامية

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