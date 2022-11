القماطي: مسرور بالمشاركة في استضافة السفير التركي في مدينة غريان

ليبيا – أبدى رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا سعادته بالمشاركة في استضافة السفير التركي لدى ليبيا في مدينة غريان، بحسب تعبيره.

القماطي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سررت بأن شاركت في استضافة سفير تركيا في ليبيا، كنعان يلمز، في زيارته والوفد المرافق إلى مدينة غريان”، على حد قوله.

وأضاف: زار السفير بعض معالم المدينة، مثل معاصر زيت زيتون غريان العالي الجودة ومصانع الخزف والفخار، وحوش الحفر ومنتزه أبو غيلان. والتقى مع المجلس البلدي وشخصيات وأعيان المدينة.

