لممارستها الحفر غير المشروع… الاتحاد الأوربي يجدّد عقوباته على تركيا

الوطن / رصد

جدّد مجلس الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على تركيا لعام آخر، بسبب ما وصفها بأنشطة الحفر غير المصرح فيها شرق الأبيض المتوسط.

وقال المجلس في بيان، إن “الاتحاد سيحتفظ بحقه في فرض تدابير تقييدية على الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر غير المصرح بها للهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط أو المتورطة فيها”.

وبيّنَ المجلس أن العقوبات تشتمل على تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد، وحظر إتاحة الأموال للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات، من قِبَل الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي.

وطالب البرلمان الأوروبي منذ أسابيع، رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، بعدم تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا مطلع أكتوبر.

كما دعا البرلمان الدبيبة إلى إلغاء مذكرة التفاهم التركية الليبية الموقّعة عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وعدم تنفيذ أي بند مدرج في الاتفاقية اللاحقة بشأن الهيدروكربونات الموقعة في 3 أكتوبر من هذا العام.