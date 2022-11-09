يونيسيف: ليبيا بحاجة لإجراءات جماعية لمعالجة الأثر المدمر للألغام و مخلفات الحرب

أكدت منظمة اليونيسيف، أن ليبيا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جماعية لمعالجة الأثر المدمر للألغام على الأطفال والأسر، معربة عن أسفها وصدمتها الشديدة إزاء وفاة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، أول أمس، متأثرا بجراحه بعد حادثة مأساوية وقعت في 16 أكتوبر الماضي، عند انفجار لغم من مخلفات الحرب في جنوب عين زارة.

وأشارت، في بيان نشرته بموقعها طالعته “السبق”، إلى أن بداية العام الحالي شهدت مقتل شقيقين وجرح آخر من بنغازي وسرت بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب، فيما حثت جميع الأطراف على تسريع الجهود لإزالة الألغام الموجودة والذخائر غير المنفجرة وتعزيز مساعدة الضحايا، ودعم حق الأطفال في بيئة آمنة توفر الحماية.