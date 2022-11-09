محاولا الفرار..أمن طبرق تضبط مصريًا سرق مليون ونصف دينار من بنغازي

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أكدت مديرية أمن طبرق أن مركز شرطة المدينة تمكن من القبض على شخص مصري مطلوب للعدالة لدى مديرية أمن بنغازي.

وأوضحت أن الغرفة الأمنية بالمديرية استملت برقية عاجلة من قبل مديرية أمــن بنغازي عن متهم على ذمة قضية سرقة لدى مركز شرطة بوعطني.

وأضافت المديرية أن البرقية أبلغت عن وجود شخص من الجنسية المصرية قام بسرقة (مليون ونصف) دينار ليبي من عدت مواطنين بمدينة بنغــازي ولاذ بالفـرار إلى مدينة طبرق.

وأشارت إلى أنه تم تكليف أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة المدينة بمديرية أمن طبرق بجمع المعلومات والتحري عن المتهم بالقضية.

وذكرت أنه بكمين محكم تمكنت وحدة التحرى والقبض بمركز شرطة المدينة بمديرية أمن طبرق من إلقاء القبض على المتهم بالقضية.

وأفادت المديرية انه بالاستدلال معـه تبين بأنه يدعــي (س.ع.ع) 38 سنة مصــري الجنسيــة اعترف بما نسب إليه واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله.