قتلى ومصابون إثر زلزال بقوة 6.6 درجة يهز نيبال

هز زلزال قوته 6.6 درجة نيبال في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، فأودى بحياة ما لا يقل عن 6 أشخاص ودمر عدة منازل في منطقة دوتي.

وقال بولا بهاتا نائب مفتش الشرطة في دوتي، إن 5 آخرين تعرضوا لإصابات خطيرة، عندما انهارت 8 منازل.

وكان مركز رصد الزلازل في نيبال قال إن الزلزال شدته 6.6 درجة، بينما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن شدته 5.6 درجة.

ويقع مركز الزلزال على بعد 158 كيلومترا شمال شرقي مدينة بيليبيت الواقعة في ولاية أوتار براديش الهندية المجاورة، ووقع على عمق 10 كيلومترات.

وأظهرت تقارير إعلامية بعد الزلزال أن السكان شعروا بهزات أرضية أيضا في العاصمة الهندية نيودلهي والمناطق المحيطة بها.

وسجل المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل شدة الزلزال بـ6.3 درجة على مقياس ريختر.