ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن جلسة الثلاثاء ستخصص لاستكمال مناقشة قانون المرتبات الموحد وقانوني النقابات والتأمين الصحي.

العرفي أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أنه سيتم التطرق للجنة دعم الاستقرار، ومناقشة كيف لها صرف الأموال المخصصة لمشاريعها في مدينتي بنغازي ودرنة وتحت أي بند.

ولفت إلى أنه لا يستبعد استدعاء رئيس اللجنة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” لمساءلته عن تشكيل هذه اللجنة وهل وزعت الأموال بالتساوي على باقي مدن المنطقة.

Shares

The post العرفي: لا أستبعد استدعاء الحبري لمساءلته عن تشكيل لجنة دعم الاستقرار first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية