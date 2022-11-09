“الوطنية للنفط” تناقش البرامج الاستكشافية المنجزة “لفنترسهال ديا” للعام 2022

الوطن|رصد

عقدت الإدارة العامة للاستكشاف في المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء اجتماعًا فنيًا موسعًا مع مسؤولي شركة “فنترسهال ديا” الألمانية في قاعة البوري بمقر المؤسسة في طرابلس.

وحضر الاجتماع عن المؤسسة، مدير إدارة الاستكشاف عبدالله هدية، وعدد من المختصين والفنيين بنفس الإدارة، وعن الشركة الألمانية نائب المدير العام فرع ليبيا حسن نوفل، ومنسق الدراسات الفنية فرع ليبيا “أمكا نبردينق“، وبعض المختصين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاريع المنجزة للشركة في ما يخص برامج الاستكشاف والاستطلاع للعام 2022، بالإضافة للبرامج المقترحة للعام 2023.

هذا واستعرضت الشركة خلال الاجتماع برامج المسح السيزمي والحفر الاستكشافي والدراسات الجيولوجية التي أسفرت نتائجها عن جاهزية الشركة للحفر الاستكشافي، كما تم مناقشة رفع حالة القوة القاهرة واستئناف نشاط الشركة الاستكشافي في ليبيا.