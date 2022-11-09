الحبري: الكبير “ديكتاتور”.. ولا مشكلة في تغيير مجلس إدارة المصرف المركزي بالكامل

اتهم نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، محافظ المصرف الصديق الكبير، بـ”الديكتاتورية الفارغة”، مؤكدا أن الكبير يفترض أن يذعن لمجلس الإدارة المكتمل النصاب، باعتباره المدير التنفيذي، وعدم إذعانه نوع من التغول والديكتاتورية بلا معنى.

وأضاف الحبري، في تصريحات تلفزيونية، أنه لا يجد مشكلة في تغيير مجلس إدارة المصرف بالكامل بشرط ألا يأتي المجلس الجديد بالمحاصصة، لأن خطورة التغيير قد تؤدي إلى نتيجة أسوأ من المجلس الحالي نفسه، مؤكدا “التغييرات السياسية منذ فبراير كل فريق يأتي يكون أسوأ مما قبله”.