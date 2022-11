بحضور محافظ مركزي البيضاء.. انطلاق المنتدى الاقتصادي للقطاع المصرفي الليبي بتونس

ليبيا – افتتح أمس الثلاثاء المنتدى الرابع لمنتدى القطاع المصرفي الليبي بحضور المحافظ المكلف لمصرف ليباي المركزي البيضاء علي الحبري وامراجع غيث ومحمد المختار أعضاء مجلس الادارة، بالإضافة الى عدد من مسؤولي المصرف المركزي والمصارف التجارية وشركات القطاع المالي وخبراء من البنك الدولي.

المنتدى يتواصل وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمصرف على مدار يومين متتاليين، تتخله سبع جلسات نقاش في محاور مختلفة، تتمحور حول حالة الاقتصاد حاليا في ليبيا ودور المصارف التجارية في تنشيط الاقتصاد ودور التكنولوجيا المالية في دعم المنتجات المصرفية، وسبل دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، ودور قطاع سوق المال نحو تفعيل القطاع المالي والمالية والرقمية.

يُذكر أن الدورة الرابعة للمنتدى برئاسة شرفية من الدكتور الطاهر الجهيمي محافظ مصرف ليبيا المركزي 1997-2002، ووزير التخطيط الأسبق.

