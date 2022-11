عون والسفير الألماني يبحثان مجالات التعاون ومساهمة الشركات الألمانية بتحقيق مستهدفات قطاع النفط

ليبيا – استقبل وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد امحمد عون بديوان الوزارة سعادة السفير الألماني لدى دولة ليبيا مخائيل أونماخت، بحضور أحمد محمد الغابر مستشار وزير النفط والغاز وعادل فرج جبريل مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية .

حيث تباحث الطرفان وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة في مجالات التعاون ومساهمة الشركات الألمانية في تحقيق مستهدفات قطاع النفط والغاز، كذلك تحقيق رؤية وزارة النفط والغاز بتطوير العنصر البشري وعمليات الإنتاج و التحول للطاقة النظيفة.

وفي الختام قدّم وزير النفط والغاز نبذة عن آليات التعاون المشترك بين البلدين فى إطار القوانين النافذة في الدولة الليبية وبخاصة في قطاع النفط والغاز.

