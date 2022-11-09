لجنة من الرقابة الإدارية تتفقد مصفاة الزاوية للوقوف على معدل الإنتاج 

زار مدير إدارة الرقابة على القطاعات الإنتاجية بالإدارة العامة لهيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم الثلاثاء، في جولة ميدانية مصفاة الزاوية؛ للوقوف على مستويات زيادة معدل إنتاج الشركة من الوقود والغاز والمحروقات الأخرى، ومدى كفايته لمد السوق المحلي منها؛ استعداداً للذروة الشتوية.

وعقدت لجنة متابعة وتقييم أداء شركة الزاوية لتكرير النفط التابعة للهيئة اجتماعا تقابليا مع مجلس إدارة الشركة، تم خلاله طرح عدد من الملفات صلب اختصاص اللجنة ومهامهما، وذلك وفق إيجاز نشرته هيئة الرقابة الإدارية بفيسبوك.

وقامت اللجنة بزيارة مواقع الإنتاج، والاطلاع على المنشآت الخاصة بالشركة؛ للوقوف على الجهود المبذولة، والإحاطة بالعراقيل والصعوبات التي تواجهها أثناء أدائها لمهامها؛ سعيا لتذليلها ومعالجتها من قبل الإدارة المختصة بالهيئة.

وأشاد ‘‘ضرار بعيو’’ مدير إدارة الرقابة على القطاعات الإنتاجية بالإدارة العامة للهيئة، “بنتائج التقارير التي أبرزت الوضع التشغيلي الكامل والآمن للشركة’’، مثنياً على الدور الذي تقوم به الشركات النفطية ومستخدموها من جهود في ظل شح الميزانيات.

وأوضح رئيس اللجنة ‘‘حمزة هدية’’ بأنّ: ‘‘ تكليف اللجنة بمباشرة مهامها من داخل مقر الشركة، كان له الدور الأكبر في حسن تقييم أداء سير عملها؛ مما ينتج دراسات وتقارير فنيّة رقابيّة مثمرة”.