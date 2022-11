بلدية عين زارة: أوقفنا مشروع طريق السدرة لعدم التزام الشركة المكلفة بالبنود

ليبيا – قال عميد بلدية عين زارة عبد الواحد البلوق إن البلدية أوقفت مشروع طريق السدرة لعدم التزام الشركة المكلفة من مصلحة الطرق والجسور بالبنود وتصرفها من تلقاء نفسها.

البلوق أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه عند تكليف الشركة طالبت البلدية بتوسعة الطريق لحل أزمة الازدحام، لكن الشركة لم تقم بعملها وأعادت تصحيح الطريق فقط، ولم تعطِ تفاصيل عن العمل.

ولفت إلى أنه عندما رفضت الشركة النقاش مع البلدية أوقف عملها لإعادة تنظيم المشروع.

وبيّن أن رئيس مصلحة الطرق والجسور ساند البلدية في هذا القرار وتعاون معهم، نافيًا ما يُشاع بشأن التحفظ على مهندس الشركة.

