أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، استبدال محول معطوب داخل محطة مصراتة الغازية، موضحة أن ذلك يأتي في إطار تحسين أداء الشبكة العامة وحرصًا على سلامة المعدات والأجهزة في المحطات.

ويتعلق الأمر باستبدال فنيي الصيانة بدائرة الخدمات العامة الوسطى محول «11/30 ك.ف» معطوب داخل محطة مصراتة الغازية، بعد إجراء عملية تجفيف وتكرير للزيت، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

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ووسعت شركة الكهرباء أخيرًا أعمال صيانتها لتشمل المناطق الليبية كافة، وذلك استعدادًا للذروة الشتوية. وفي هذا السياق أعلنت الشركة، الأحد، أن الصيانة الجارية للوحدة الثالثة بمحطة الرويس الغازية بالجبل الغربي، ستدعم الشبكة الكهربائية بقدرة 156 ميغاوات.

استبدال محول بمحطة مصراتة الغازية، 9 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)

استبدال محول بمحطة مصراتة الغازية، 9 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)

استبدال محول بمحطة مصراتة الغازية، 9 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)

استبدال محول بمحطة مصراتة الغازية، 9 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)