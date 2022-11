ليبيا – قال عضو مجلس النواب بدر النحيب إن الصراع الحالي يدور على الكرسي.

النحيب أضاف وفقاً لقناة “فبراير” “وأنا لن أترك مكاني في البرلمان إلا عبر إجراء الانتخابات”.

