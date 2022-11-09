بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 09 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 09 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء يبقى الطقس مستقر على معظم مناطق ليبيا، بينما لاتزال السحب تتكاثر على مناطق الخليج والجبل الأخضر يتخللها سقوط أمطار خفيفة

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على سرت واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل الممتد من الخمس حتي سرت والمناطق المجاورة لها.

الرياح:شرقية إلى جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-26)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الخليج والجبل الأخضر واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 25)مْ ولاتتجاوز (19)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 26 )مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 25)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:09)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:32)