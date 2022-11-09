«أجوكو»: إدخال بئر جديدة بحفل «النافورة» على الإنتاج

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» الانتهاء من تشغيل البئر «G318» بالمحطة «5» بحقل «النافورة» النفطي، الذي يقع بين مدينتي جالو وأجخرة بمنطقة الواحات جنوب شرق البلاد، ووضعه على الإنتاج.

وأوضحت الشركة في بيان، استكمال كل أعمال الربط الميكانيكي والأعمال الكهربائية على البئر، كذلك وضع أعمده وتركيب العوازل والأذرع وشد الأسلاك إلى المرحلة النهائية وتوصيل المحول الكهربائي لتغذية مضخة «ESP».

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وهذه البئر الثالثة من مجموع ست آبار يجري تنفيذها وما زالت الأعمال جارية على الآبار «G- 242» ،«G- 292» و«G- 319».

ونهاية أكتوبر، أعلنت «أجوكو» ، دخول بئر جديدة بحقل «النافورة» النفطي، على خط الإنتاج بعد اتخاذ تدابير السلامة اللازمة لتهيئته، وذلك في إطار مساعيها لزيادة معدلات الإنتاج.

من أعمال إدخال بئر جديدة بحفل «النافورة» على الإنتاج، 8 نوفمبر 2022. (أجوكو)

من أعمال إدخال بئر جديدة بحفل «النافورة» على الإنتاج، 8 نوفمبر 2022. (أجوكو)

من أعمال إدخال بئر جديدة بحفل «النافورة» على الإنتاج، 8 نوفمبر 2022. (أجوكو)

من أعمال إدخال بئر جديدة بحفل «النافورة» على الإنتاج، 8 نوفمبر 2022. (أجوكو)