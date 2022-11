حماد يعطي الاذن بالبدء في أعمال الصيانة بمنطقة “الوحيشي” في بنغازي

ليبيا – أجرى وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد رفقة رئيس غرفة التنظيم والطوارئ فرج اقعيم جولة على عدد من مشاريع الصيانة وإعادة الاعمار بمدينة بنغازي، حيث اشتملت الزيارة متابعة مستجدات العمل بمنطقة “عمارات السبخة” ونسب الإنجاز المحققة فيها من الشركة المنفذة، بالإضافة إلى الوقوف عن قرب على مراحل العمل بجزيرة “الجرات” من توسعة ورصف وتنظيف.

حماد أعطى برفقة رئيس الغرفة خلال الزيارة، الاذن للغرفة والشركات المتخصصة بالبدء في أعمال الصيانة بمنطقة “الوحيشي”، حيث ستكون البداية من شارع سوريا بالمنطقة وستشتمل الأعمال التي تمت إضافتها إلى أولويات الغرفة بعد زيارة رئيس الحكومة فتحي باشاآغا الأخيرة الى المنطقة والوقوف على احتياجاتها الملحة.

وستشرع الجهات المختصة بأعمال الرصف والتنظيف وصيانة خطوط الصرف الصحي بالشارع كمرحلة أولى تمهيدًا لاستمرار العمل على كافة المختنقات بالمنطقة بشكل خاص والمدينة بشكل عام.

