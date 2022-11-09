وزير “داخلية الدبيبة”: خدمة المواطنين وسلامتهم المقام الأول لعمل رجال الشرطة 

دعا وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطينة المؤقتة “عماد الطرابلسي” جميع قيادات الوزارة إلى ضرورة بذل أقصى الجهود للنهوض بالعمل الامني والشرطي وأن يكون العمل وفق صحيح القانون خاصةً المكونات الأمنية التي تتعامل مباشرة مع المواطنين لتقديم أفضل الخدمات لهم.

وقال وزير الداخلية، وفق إيجاز للوزارة عبر صفحتها بفيسبوك، إن الأمانة الملقاة على عاتق رجال الشرطة والأمن تأتي في المقام الأول لخدمة المواطنين والمحافظة على أمنهم وسلامتهم، مثنيا على المجهودات التي تبذل من قبل كافة مكونات الوزارة على المستوى الوطني، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتطلب تكاثف الجهود والعمل سويا من أجل حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية بعدد من القيادات الأمنية بالوزارة للتباحث حول عدد من المواضيع والقضايا الأمنية التي تهم وزارة الداخلية ورسم الخطط الاستراتيجية وتبادل الآراء حول سير العمل بالوزارة بما يساهم في الارتقاء بمستوى الاداء بكافة القطاعات التابعة لها.