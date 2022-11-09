بن صالح: الليبيون تستهويهم زحمة توزيع الفلوس والبضاعة الرخيصة

زعم سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، أن “الليبيين تستهويهم زحمة البضاعة الرخيصة وتوزيع الفلوس”.

وقال «بن صالح» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “وين ما تلقى زحمة قاتلة، بشر وسيارات فتأكد أن في مكان الزحمة فيه توزيع فلوس أو توزيع بضاعة رخيصة”.

وتابع؛ “هذه هي الأشياء التي تستهوي معظم الليبيين فيتزاحمون عليها، يتركون بيوتهم وأعمالهم وعباداتهم ويأتون للفوز بالغنيمة ولا يبالون بالزحام أو بالوقوف ساعات عديدة بدون أكل وشرب وصلاة”.

وختم موضحًا؛ “سياراتهم يوقفونها في أي مكان، فوق الرصيف أو في منتصف الطريق أو في مداخل المحطات، المهم هو الفوز بالغنيمة وبأي طريقة”.