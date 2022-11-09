مسؤول أمريكي: بايدن سيلتقي السيسي في مصر على هامش قمة المناخ

العنوان-القاهرة

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن سيلتقي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته المقبلة إلى مصر التي تبدأ في 11 نوفمبر.

وصرح المسؤول للصحفيين بأن الرئيس الأمريكي سيعقد لقاء ثنائيا مع نظيره المصري السيسي.

ويتوجه بايدن إلى مدينة شرم الشيخ يوم الجمعة، للمشاركة في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة “كوب 27”.

وأضاف المسؤول أن الرئيس الأمريكي سيلقي خطابا خاصا حول جهود إدارته للبناء على “العمل غير المسبوق” من قبل الولايات المتحدة، لتقليل الانبعاثات ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا على بناء القدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 110 رؤساء دول في الحدث، الذي انطلق بالفعل يوم الأحد في المدينة التي تبعد نحو 500 كيلومتر عن العاصمة القاهرة، فيما يتسابق قادة العالم لتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل اعتماد البلدان النامية على الوقود الأحفوري.

وكشفت تقارير قبل أيام، عن أن الولايات المتحدة تعمل على خطة لتسخير أموال أكبر الشركات في العالم من أجل مساعدة الدول النامية في جهود خفض استخدامها للوقود الأحفوري، وهي خطة تهدف إلى الكشف عنها في قمة شرم الشيخ للمناخ هذا الأسبوع.

وقالت إن جون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ والإدارة الأمريكية يريدان الكشف عن الفكرة في قمة المناخ “كوب 27” في مصر، وفقا لما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز” عن أشخاص مطلعين على الأمر.