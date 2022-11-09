الولايات المتحدة: نرفض أي استخدام للعنف في ليبيا

رفضت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هالة غريط، أي استخدام للعنف في ليبيا، مجددة دعم واشنطن للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

ورحبت غريط في تصريحات صحفية بتعهد المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، بالمضي قدمًا في الاستعداد للانتخابات، وإحياء المسار الأمني.

وقالت إن بلادها تدعم وساطة الأمم المتحدة، التي تهدف إلى وضع أساس دستوري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وأشارت إلى أن مطالب الشعب الليبي باختيار قادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة، يتطلب عملاً دؤوبًا وفق الأسس الدستورية للانتخابات، مطالبة الشعب الليبي باختيار قادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة، لإضفاء الشرعية وضمان المساءلة.