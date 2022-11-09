ليبيا الان

أسعار بيع وشراء الذهب في السوق الموازية اليوم الأربعاء

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تتابع بوابة إفريقيا أسعار بيع الذهب والفضة في السوق الموازية، ومن داخل سوق المشير بطرابلس حيث بلغ سعر أونصة الذهب على شاشة السوق في افتتاح اليوم الأربعاء، بلغ 1710.4 وشهدت أسعار جرام الذهب في السوق انخفاض وكانت كما يلي: 

الذهب المسبوك عيار 18 شهد اليوم ارتفاعا حيث بلغ الجرام فيه 213 دينار 

شراء كسر ذهب شهد اليوم ارتفاعا في اسعاره حيث وصل

عيار 18 سعر الجرام 210 دينار 

عيار 21 سعر الجرام 245 دينار 

عيار 22 سعر الجرام 256 دينار 

عيار 24 سعر الجرام 280 دينار  

وشهدت الليرة عيار 21 وزن 8 جرام ارتفاعا في سعرها اليوم حيث وصلت 1960 دينار 

كما شهد اسعار بيع الذهب الجديد استقرار في افتتاح السوق وكان كما يلي 

عيار 18 من 280 دينار وحتى 310 دينار 

عيار 21 من 305 دينار وحتى 325 دينار

الذهب مستعمل كانت اسعاره كما يلي 

عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار 

عيار 21 من 270 دينار وحتى 295 دينار 

اما اسعار الفضة فهي ايضا مستقرة وكانت كما يلي 

فضة كسر من 2 دينار وحتى 2.40 دينار

فضة جديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك