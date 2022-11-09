وزارة النفط: لا جدوى اقتصادية من مد خط غاز بين ليبيا واليونان

قالت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنه «لا جدوى» من مدى خط غاز يربط ليبيا باليونان وذلك بسبب وجود خط مليتة- صقلية «غرين ستريم» الذي يعمل منذ 30 سبتمبر 2004، وأيضا لكون الشبكة الأوروبية شبكة واحدة.

جاء ذلك في بيان توضيحي صدر، الأربعاء، على استفسارات قالت الوزارة إنها تلقتها بخصوص الجدوى الاقتصادية لمد خط أنابيب غاز بين ليبيا واليونان، وكذلك بين ليبيا ومدينة دمياط المصرية لإنشاء معمل لتسييل الغاز.

ومطلع نوفمبر الجاري، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إنه جار دراسة فكرة مشروع خط أنابيب غاز للربط مع اليونان، وآخر لمدينة دمياط المصرية، يضافان إلى الخط الراهن الذي يربط بين ليبيا وإيطاليا.

مدى جدوى ربط الطاقة بين ليبيا ودمياط المصرية

وبالنسبة للجدوى الاقتصادية لمد خط أنابيب بين ليبيا ودمياط، أشارت وزارة النفط إلى توقيع مذكرة تفاهم في أكتوبر 2007 بين مؤسسة النفط وشركة «إيني» الإيطالية، لإنشاء معمل تسييل غاز في ليبيا، وجرى تعديلها في 12 يونيو 2008، بهدف إجراء دراسة هندسية مبدئية لإنشاء المعمل ودفع منحة توقيع قيمتها 500 مليون دولار عند الاتفاق على المشروع.

– تقرير روسي يشكك في جدية مشروع ربط الطاقة بين شرق ليبيا واليونان

– بن قدارة: ندرس مد خطي أنابيب غاز مع اليونان ودمياط

– واشنطن منفتحة على ربط الطاقة بين اليونان وليبيا

انفتاح أميركي.. وتشكيك روسي

وهذا الأسبوع، أكدت وزارة الخارجية الأميركية انفتاح واشنطن على إمكانية ربط الطاقة بين اليونان وليبيا، بموجب مشروع سبق وأعلنت عنه ليبيا.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن تنمية الموارد في شرق البحر الأبيض المتوسط يجب أن تعزز التعاون لأمن الطاقة المستدامة في جميع أنحاء المنطقة. وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء أثينا المقدونية، شدد برايس على مواصلة دعم مشاريع الطاقة لا سيما وصلات الكهرباء البينية التي تساعد في التحضير لانتقال الطاقة النظيفة.

وأمس الثلاثاء، شكك تقرير روسي في جدية مشروع ربط الطاقة بين ليبيا واليونان المعلن عنه أخيرا، خاصة بشأن الجانب العملي لإنشاء منصة طاقة مشتركة. وأولت جريدة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية أهمية لموضوع ما وصفته بـ«إغراء» اليونان بمد خط أنابيب غاز «أسطوري» مع شرق ليبيا.

ونقلت الجريدة الروسية عن الخبير في الشؤون الليبية، جليل حرشاوي، قوله إن «بن قدارة، يضلل عندما يتحدث عن خط أنابيب يمكن أن يصل إلى الأراضي اليونانية، فليس هناك غاز طبيعي في شرق ليبيا. يجب أن يتخلى المرء عن عقله ليأخذ كل ما سبق على محمل الجد». ووفقا له، فإن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يريد فقط حشد مزيد من دعم مصر واليونان، وهما دولتان في علاقات مواجهة مع تركيا.