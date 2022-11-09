الخليج العربي للنفط  تُعلن دخول بئرا جديدا على الإنتاج

العنوان-بنغازي

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط انتهائها من تشغيل البئر “G318” بالمحطة الخامسة بحقل النافورة النفطي، الواقع بين مدينتي جالو وأجخرة بمنطقة الواحات جنوب شرق البلاد، ووضعه على الإنتاج.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها استكملت كل أعمال الربط الميكانيكي والأعمال الكهربائية على البئر.

وأشارت الشركة إلى أنها وضعت أعمدة وتركيب العوازل والأذرع وشد الأسلاك إلى المرحلة النهائية وتوصيل المحول الكهربائي لتغذية مضخة “ESP”.

ويعتبر هذا البئر الثالث من مجموع ست آبار يجري تنفيذها وما زالت الأعمال جارية على الآبار”G- 242 ،G- 292″ و”G- 319″.

وفي أكتوبر الماضي أعلن الشركة عن دخول بئر جديدة بحقل النافورة النفطي، على خط الإنتاج بعد اتخاذ تدابير السلامة اللازمة لتهيئته، وذلك في إطار مساعيها لزيادة معدلات الإنتاج.