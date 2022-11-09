حبارات: سياسيون يعملون بعقلية متخلفة غير مسبوقة

الوطن| رصد

انتقد الخبير الاقتصادي والسياسي، نورالدين حبارات، بشدة جميع القوانين والقرارات كالمتعلقة بالتأمين الصحي وتوحيد المرتبات ومنح الـ50000 دينار لكل عائلة والمحافظ الاستثمارية والقروض السكنية وبرنامج دعم الزواج وغيرها من قرارات وقوانين.

وقال حبارات، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن جميع هذه القرارات طالما صدرت في ظل هذه المرحلة بالذات التي تعاني فيها البلاد من انسداد وانقسام سياسي مقيت وحالة من الفوضى فإن لها دوافع سياسية بحتة وثمثل استخفافا بعقول المواطنين البسطاء وتهدف فقط إلى إبقاء الوضع القائم المزري على ما هو عليه والذي يضمن استمرار متصدري المشهد إلى أطول فترة ممكنة.

وأكد حبارات أن ” تلك القوانين والقرارات يتطلب صدورها حالة استقرار عام في كافة ربوع البلد ومؤسسات موحدة وسلطات تشريعية وتنفيذية منتخبة إلى جانب إقرار خطط واستراتيجيات إقتصادية تضمن تامين موارد مالية مستدامة لتمويلها عبر تنويع مصادر دخل البلاد وتراكم إحتياطياتها المالية فضلاً عن ترشيد الانفاق العام وجذب الإستثمارات المحلية والاجنبية ومكافحة الفساد”.

وتابع “من المؤسف جداً ونحن في القرن الحادي والعشرين ونجد سياسيين يشتغلون بعقلية متخلفة لا سابق لها ونجد كثيرون من يؤيدهم وذلك بعد أن تركوا عمدا مهمتهم الأساسية التي أتوا من اجلها منذ أكثر من عشر سنوات وهي إنجاز دستور دائم وبناء مؤسسات الدولة وأجراء الانتخابات”.

وتساءل حبارات: “هل تم تأمين الموارد المالية اللازمة لتمويل تلك الزيادات التي تقدر بعشرات المليارات من الدينارات سنوياً؟ ومن أين مصادر تمويلها؟ وهل تلك القرارات تمت بالتنسيق بين الحكومة والمركزي؟ وهل سيتم تمويل الزيادات عبر المزيد من التخفيض لسعر صرف الدينار؟.