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الخليج العربي: دخول البئر الجديد G318 بحقل النافورة للإنتاج

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، الانتهاء من تشغيل البئر G318 بالمحطة 5 ووضعه على الإنتاج.

وأكدت الشركة، أن الخطوة جاءت بعد جهود كبيرة ومتواصلة باستكمال كافة أعمال الربط الميكانيكي وكافة الأعمال الكهربائية على البئر G- 318، كذلك وضع أعمده وتركيب العوازل والأذرع وشد الأسلاك إلى المرحلة النهائية وتوصيل المحول الكهربي لتغذية مضخة ESP.

وقال مراقب الحقل، إن”هذه البئر الثالث من مجموع 6 آبار يجري تنفيذها ولا زالت الأعمال على الآبار G- 242،G- 292 وG- 319 تحت الإنجاز وفي مراحلها الأخير”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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