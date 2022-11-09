الدبيبة: الأزمة السياسية في ليبيا مفتعلة

أكد رئيس الوزراء بحكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، في كلمة له خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الخامس عشر، اليوم الاربعاء على أن نسب الانجاز لعمل حكومته تتضاعف في جميع مشاريع عودة الحياة وفي مختلف مناطق المدن الليبية، منوها إلى أنه ورغم محاولات إعادة الانقسام الا أن حكومته تمكنت من الحفاظ على أداء مؤسسات الدولة.

وقال الدبيبة، في كلمته وفقا لمنصة حكومتنا، “نقدم للمجتمع الدولي دليلا واضحا أن الأزمة السياسية في ليبيا مفتعلة، ونواصل دعم حق الليبيين في الوصول إلى الدستور والانتخابات”، مشيرا إلى استمرار حكومته في تنفيذ الوعود التي قدمتها لأبناء الشعب الليبي في مختلف المجالات والأعمال موضحا أن تفعيل الادارة المحلية أصبح أكثر واقعية وحقيقة أكثر من أي وقت مضى.