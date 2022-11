نورلاند لـ المنقوش: التقدم للانتخابات يجب أن يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي

ليبيا – كشف مبعوث واشنطن سفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند عن فحوى لقاء جمعه بوزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش.

بيان صحفي صدر عن نورلاند طالعته صحيفة المرصد، أكد فيه مناقشته مع المنقوش مسألة الحاجة الملحة لإحراز تقدم ملموس لإعادة بناء الزخم نحو الانتخابات في ليبيا.

وبحسب البيان، أكد نورلاند إن التقدم للانتخابات يجب أن يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي.

