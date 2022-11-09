مركز رقابة الأغذية: شاركنا في إحياء اليوم العالمي للإشعاع بـ «محاضرة»

شارك مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، في مراسم إحياء اليوم العالمي للإشعاع.

وأوضح المركز في إيجاز صحفي، أنه تمت المشاركة في إحياء اليوم العالمي للإشعاع الذي نظمه مركز البحوث النووية بالتعاون مع منظمة الرقابة الليبية لحماية المستهلك ” تحت شعار الإستخدام الآمن للإشعاع”.

وحول طبيعة المشاركة لفت الإيجاز، إلى تقديم المركز محاضرة علمية بعنوان: “تشعيع المنتجات الزراعية والغذائية بين المنافع والمخاطر” ألقتها الدكتورة إنعام عثمان التركي.

وفي ختام الاحتفالية تم تلاوة التوصيات وتكريم المحاضرين واللجان المشرفة على هذه الاحتفالية.