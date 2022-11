لأعطاء شركة أمريكية حق التنقيب.. ميتسوتاكيس: ساعون للتواصل مع ليبيا للتوافق معها بشأن مناطقنا البحرية

ليبيا – واكب تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “رويترز” الأميركية مساعي اليونان لمواجهة تبعات الاتفاقية البحرية المبرمة بين الأتراك وحكومة الدبيبة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس” تأكيده السعي لتمكين شركة “إكسون موبيل” العالمية للطاقة من استطلاعات تنقيبية تمهيدية هادفة لتحويل بلاده إلى منتج وخازن وناقل للغاز إلى بقية أوروبا، لمساعدة القارة على خفض اعتمادها على طاقة روسيا.

وقال “ميتسوتاكيس”: “اليونان تريد التواصل مع ليبيا من أجل أن يتوصل البلدان إلى اتفاق بشأن مناطقهما البحرية”.

ترجمة المرصد – خاص

