المنفي يدعو للقاء جامع برعاية الاتحاد الأفريقي والبعثة الأممية

الوطن| متابعات

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء،مع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا سُبل دفع العملية السياسية.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي، أكد المنفي ضرورة عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية، برعاية الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى الانتخابات وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي.

من جهته أشاد باتيلي، بجهود رئيس المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.