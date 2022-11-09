ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

09 November, 2022

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، على التزام بلاده بشدة بدعم الحل السلمي للأزمة الليبية.

وعلق أونماخت، على لقائه المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي وذلك في تغريدة له، على حسابه على موقع التواصل الاجتماع تويتر. قائلا: يسعدني أن تتاح لي الفرصة لمقابلة باتيلي شخصيا في طرابلس.

وأردف السفير الألماني، حيث أكدت من جديد على إلتزامنا، الشديد بدعم عمله الحاسم نحو حل سلمي للأزمة الليبية.

وتعاني ليبيا، من عرقلة الأجسام السياسية الموجودة متمثلة في مجلسي النواب والدولة، والتي تتعنت في إصدار القاعدة الدستورية لعدم إجراء الانتخابات .