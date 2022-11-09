برعاية أممية وأفريقية.. المنفي يدعو للقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، إلى عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية برعاية الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ بهدف الوصول إلى الانتخابات وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي؛ لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأشار البيان إلى إشادة باتيلي بـ«جهود رئيس المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد».

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باتيلي يدعو القادة الليبيين للاستعداد والدخول في حوار وطني

ودعا باتيلي كل القادة الليبيين للاستعداد والدخول في حوار وطني والخروج بموقف واحد على كل المستويات، وذلك في تصريح نقلته قناة «العربي» التي تبث من العاصمة البريطانية لندن.

وقال باتيلي، الذي شارك، السبت، في إطلاق عملية افتراضية لمحاكاة انتخابية في العاصمة طرابلس: «آن الأوان لوضع نهاية للمرحلة الانتقالية القائمة، من خلال إجراء الانتخابات»، لافتا إلى أن «هذا هو مطلب جميع الليبيين».

وأضاف: «ليبيا ما زالت في مرحلة انتقالية منذ عشر سنوات. آن الأوان لوضع نهاية لهذه المرحلة الانتقالية والمضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة»، متابعا أن «كل القادة من الغرب والشرق الذين التقاهم، أعربوا عن رغبتهم في المضي بإجراء الانتخابات.. وهذه هي تطلعات الشعب الليبي».