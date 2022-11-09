السفير الألماني لـ باتيلي: ملتزمون بشدة بدعم عملكم للوصول لحل سلمي للأزمة الليبية

ليبيا – التقى السفير الألماني لدى دولة ليبيا مخائيل أونماخت اليوم الأربعاء المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي.
السفير الألماني قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يسعدني أن تتاح لي الفرصة لمقابلة سعادة الممثل الخاص للأمين العام شخصيًا في طرابلس”.
وأكد السفير من جديد على التزام ألمانيا الشديد بدعم عمله الحاسم نحو حل سلمي للأزمة الليبية.
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