السفير الألماني لـ باتيلي: ملتزمون بشدة بدعم عملكم للوصول لحل سلمي للأزمة الليبية

ليبيا – التقى السفير الألماني لدى دولة ليبيا مخائيل أونماخت اليوم الأربعاء المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي.

السفير الألماني قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يسعدني أن تتاح لي الفرصة لمقابلة سعادة الممثل الخاص للأمين العام شخصيًا في ⁧‫طرابلس‬⁩”.

وأكد السفير من جديد على التزام ألمانيا الشديد بدعم عمله الحاسم نحو حل سلمي للأزمة الليبية.

