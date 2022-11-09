ليبيا الان

السفير الألماني لـ باتيلي: ملتزمون بشدة بدعم عملكم للوصول لحل سلمي للأزمة الليبية

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى السفير الألماني لدى دولة ليبيا مخائيل أونماخت اليوم الأربعاء المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي. 

السفير الألماني قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يسعدني أن تتاح لي الفرصة لمقابلة سعادة الممثل الخاص للأمين العام شخصيًا في ⁧‫طرابلس‬⁩”.

وأكد السفير من جديد على التزام ألمانيا الشديد بدعم عمله الحاسم نحو حل سلمي للأزمة الليبية.

Shares




The post السفير الألماني لـ باتيلي: ملتزمون بشدة بدعم عملكم للوصول لحل سلمي للأزمة الليبية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك