ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

09 November, 2022

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي”، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وتناول اللقاء، سُبل دفع العملية السياسية، حيث أكد الرئيس على ضرورة عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية، برعاية الاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى الانتخابات وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي.

بدوره أشاد باتيلي، بجهود رئيس المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.