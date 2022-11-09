باتيلي يحث المنفي على الاستفادة من تأثيره في تيسير التواصل بين الأطراف الليبية لتجاوز الانقسام السياسي

حث الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، «على الاستفادة من تأثيره في تيسير التواصل بين الأطراف لتجاوز الانقسام السياسي».

واستقبل المنفي في وقت سابق اليوم الأربعاء، باتيلي، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس لمناقشة مستجدات الأوضاع والعملية السياسية في ليبيا، وترتيبات عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية، برعاية الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة.

باتيلي يناقش مع المنفي سُبل الإسراع في تنظيم الانتخابات

وغرد باتيلي عبر حسابه على «تويتر» عن لقائه مع المنفي قائلًا: «التقيت اليوم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لمناقشة السبل الكفيلة بالإسراع في تنظيم الانتخابات. وأكدت على أهمية الحوار وحثته على الاستفادة من تأثيره في تيسير التواصل بين الأطراف لتجاوز الانقسام السياسي».

– برعاية أممية وأفريقية.. المنفي يدعو للقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي من جهته، إن المنفي أكد لباتيلي خلال اللقاء «ضرورة عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية، برعاية الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى الانتخابات وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي».