وزارة النفط في حكومة الدبيبة: لاجدوى من مد خط غاز من ليبيا إلى اليونان

العنوان – طرابس

أكدت وزارة النفط والغاز اليوم الأربعاء، أنه لاجدوى مدّ خط الغاز من ليبيا إلى اليونان ردًا على بعض التساؤلات من قِبل المهتمين بالشأن العام وعدد من خبراء النفط و الغاز.

وأوضحت وزارة النفط عبر حسابها على “فيسبوك” أنه تمّ إنشاء خط مليته – صقلية ( غرين ستريم ) و بدأ العمل بتاريخ 30 – 09 – 2004م، باعتبار أنّ الشبكة الأوروبية شبكة واحدة وتشمل اليونان.

وأضافت الوزارة أنه فيما يخص إنشاء خط من ليبيا إلى دمياط بمصر لإنشاء معمل لتسييل الغاز، فقد تمّ بتاريخ 16 أكتوبر 2007م توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط و شركة إيني الإيطالية من أجل إنشاء معمل لتسييل الغاز بليبيا.

وأفادت الوزارة أنه تمّ تعديل هذه المذكرة بتاريخ 12 يونيو 2008م وكلاً منهما نصّا على إجراء دراسة هندسية مبدئية لإنشاء معمل لتسييل الغاز و دفع منحة توقيع قيمتها 500 مليون دولار عند الاتفاق على هذا المشروع.