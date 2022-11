يونايتد نيوز أوف بنغلادش: عوائق كثيرة تحول دون عودة العمالة البنغالية إلى ليبيا

ليبيا – سلط تقرير إخباري ميداني نشرته وكالة أنباء “يونايتد نيوز أوف بنغلادش” البنغالية الناطقة بالإنجليزية الضوء على ما يحول دون عودة عمالة البلاد إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامنيه صحيفة المرصد، أشار إلى أن سوق العمل الليبي المفتوح مرة أخرى في فبراير الماضي بشكل مربح مهدد باحتكار 15 وكالة توظيف بنغالية فقط، ما يجعل توجه العمالة من بنغلاديش إلى ليبيا أمرًا غير مؤكد وأكثر تكلفة للباحثين عن عمل.

وأوضح التقرير أن قيام هذه الوكالات بالمطالبة بأموال إضافية بشكل لا أخلاقي بعد ختم جوازات السفر بتأشيرات الدخول إلى ليبيا من سفارة الأخيرة في دكا حفز الاتحاد البنغالي لوكالات التوظيف الدولية للتدخل وتسهيل قيام السفارة بتسلم الجوازات من وكالات أخرى.

وبحسب ضحايا من العمال البنغاليين، فقد تسبب صراع الوكالات في تأخير أو إلغاء سفرهم؛ بسبب استحواذها على جوازاتهم، في وقت من المؤمل فيه وصول وفد ليبي إلى بنغلاديش قريبًا لتدارس سبل إيصال العمالية البنغالية بيسر وبتكلفة منخفضة مع أصحاب المصلحة المعنيين والقائمين على السفارة الليبية.

ترجمة المرصد

