نورلاند يجدد لباتيلي دعم بلاده لمبادرات الأمم المتحدة لمعالجة أزمة ليبيا

ليبيا – تدارس مبعوث واشنطن سفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي تطورات الموقف الليبي.

بيان صحفي صدر عن نورلاند طالعته صحيفة المرصد، نقل عن الأخير تأكيده للمبعوث الأممي دعم بلاده لمبادرات الأمم المتحدة التي تمكن القادة السياسيين والمؤسسات الليبية من الاتفاق على خارطة طريق موثوقة.

وأضاف نورلاند: إن الهدف من هذه الخارطة هو إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

