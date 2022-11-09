صحيفة تركية: صادرات تركيا إلى ليبيا تتجاوز 2 مليار دولار في 2022

الوطن|رصد

قالت صحيفة “يني شفق” العربية التركية إن صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت 2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أكتوبر منالعام الحالي.

وأكد الصحيفة أن الصادرات التركية إلى ليبيا خلال الفترة المذكورة زادت بنسبة 3.3%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلكحسب أرقام مجلس المصدرين الأتراك.

وذكرت الصحيفة أن قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا بلغت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، 2 مليار و24 مليون دولار.

وفي تصريحات صحفية، أشار رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفل، إلى وجود إمكانات أكبر لزيادة الصادرات التركية إلىليبيا، مضيفًا أن منتجات الحبوب والبقول والأثاث والمنسوجات والملابس الجاهزة جاءت في مقدمة السلع التي صدرتها تركيا إلى ليبيا خلالالأشهر العشرة الأولى من 2022.

وتابع قرنفل قائلًا: “التقارب في العلاقات السياسية يؤثر بشكل إيجابي على علاقاتنا التجارية والاستثمارية، وأعتقد أن الاتفاقيات التي تمإبرامها بين البلدين سيكون لها دور مهم في علاقاتنا التجارية والاستثمارية، وآمل أن يكون لهذه الاتفاقيات انعكاسات إيجابية قريبًا“.