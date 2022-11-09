تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا الأسبوع المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقس مستقر على معظم مناطق ليبيا، بينما لا تزال السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق الساحلية الوسطى والشرقية، (الخليج – والجبل الأخضر)ـ يتخللها سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22 – 26)مْ على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال ظهور الضباب هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الساحلية ومرتفعات الجبل الأخضر.

كما توقع حدوث تقلبات جوية بداية من الأسبوع المقبل على أغلب مناطق شمال ليبيا مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة.