وزير الطاقة التركي: سنبيع الغاز الطبيعي إلى العالم بعد الاتفاقية مع ليبيا

أكد وزير الطاقة التركي فاتح دونمز، أن “المذكرة التركية الليبيّة فتحت آفاقاً جديدةً لأنقرة، لتصبح مورداً جزئياً لبيع الغاز الطبيعي إلى العالم من خلال ليبيا”.

وقال دونمز، إنه “لا يحق للدول الاعتراض على الاتفاقية، باعتبارها أبرمت بين دولتين ذاتا سيادة”.

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا، في الثالث من أكتوبر الماضي، مع حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بشأن التنقيب عن الغاز والنفط، أثارت ردود أفعال من قِبل العديد من الدول، وكذلك الأطراف الداخلية، إذ أعلن كل من مصر واليونان رفضهما لتلك المذكرة، ومعارضتهما أي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق المتوسط، كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه لها.

وجاءت مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا، وبين حكومة الدبيبة، مستندة إلى الاتفاق الذي وقعته أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فايز السراج قبل نحو ثلاث سنوات.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن الاتفاقية تشكل انتهاكًا لقانون الأمم المتحدة للبحار، والحقوق السيادية لعدة دول، داعيًا إلى تجنب أي أعمال تهدد الاستقرار الإقليمي.

ومن جهته، أعلن البرلمان الليبي، رفضه الاتفاقية، وبعث برسائل إلى كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، أكد خلالها أن تلك الصفقة غير ملزمة للدولة الليبية، مطالبًا بعدم الاعتداد بها، كونها صادرة عن حكومة منتهية ولايتها، ومحذرًا من أنها تشكل تهديدًا للاستقرار في منطقة شرق المتوسط، أما المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة محمد المنفي، فاعتبر أن أي اتفاقيات دولية يجب أن تُبرم من خلال المجلس.