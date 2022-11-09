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الهادي: المركزي أخفى الإيرادات النفطية لشهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مجلة “العربي الجديد” القطرية الضوء على تحقيق فائض بموازنة ليبيا العامة خلال 10 أشهر مقداره 4 مليارات و120 مليون دولار.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، أكد أن هذا الفائض بلغ 20 مليارًا ونصف المليار دينار، ناقلًا عن المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي قوله: “هناك مؤشرات إيجابية بشأن الاقتصاد الوطني الذي يسجل فائضًا ماليًا محققًا، ولا أعلم سبب إخفاء المصرف المركزي الإيرادات النفطية لشهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين”.

وقال الهادي: “لا أعتقد أن الإيرادات النفطية قد تغيرت خلال هذين الشهرين لتحجب في بيان المصرف، فالإنتاج النفطي يسير بوتيرة طبيعية”. في وقت أشار فيه زميله جمعة المنتصر بالقول: “وجود عجز بميزان المدفوعات يعني عدم قدرة المصرف المركزي على تغيير سعر الصرف في المدى القريب إلى حين تحقيق فائض”.

وتابع المنتصر قائلًا: “إن السبب هو أن الدولارات الخارجة من البلاد أكثر من تلك الداخلة إليها، ما يحتم ضرورة تقنين استخدامات النقد الأجنبي مع ترشيد الإنفاق العام بما يؤدي إلى تحسين وضع الاقتصاد”.

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

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